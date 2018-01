Corinthians contrata atacante Leandro Leandro, aquele mesmo atacante que já defendeu Portuguesa, São Paulo, Grêmio e, mais recentemente, teve passagem conturbada pelo Palmeiras, é o novo reforço do Corinthians para a disputa da Copa Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro. O negócio foi fechado no final da tarde desta sexta-feira e a apresentação está marcada para sábado, às 10h30, no Parque São Jorge. Leandro vem para ocupar a vaga de Lucas, que ainda se recupera de cirurgia no tornozelo direito e deve voltar aos treinos apenas no final de maio. O atacante estava no Ituano e era sondado também pela Portuguesa. Seu nome passou a ser cogitado no Parque São Jorge depois que as conversas com Allann Delon, atualmente no Vitória, não chegaram a um consenso. A documentação já foi protocolada. Assim, o Corinthians completa as duas inscrições a que tem direito entre as fases da Libertadores. Além de Leandro, o volante Cocito, que veio do Atlético-PR, entrou na vaga de Vampeta, outro afastado por causa de contusão. Os dirigentes corintianos não revelam, mas tudo indica que para fechar a negociação tiveram conversa séria com o atleta. Isso porque Leandro, nos últimos anos, ganhou fama de jogador problemático, indisciplinado. O exemplo mais recente aconteceu em sua breve passagem pelo Parque Antártica. Depois de não corresponder nos treinamentos, acabou relegado à reserva pelo técnico Jair Picerni. O fato não o agradou o atacante, que pediu para ser liberado.