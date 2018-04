Corinthians contrata atacante uruguaio A diretoria do Corinthians anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante uruguaio Santiago Silva, de 21 anos. O jogador estava no Chievo da Itália e deve se apresentar no máximo até amanhã ao Parque São Jorge. "El Tanque", como é conhecido no Uruguai, jogou no Defensor ano passado. Marcou oito gols, sendo sete pelo Campeonato Uruguaio e um pela copa Libertadores da América.