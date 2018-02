Corinthians contrata Carlos Alberto, volante do Figueirense O Corinthians acertou nesta quarta-feira a contratação de seu primeiro reforço para o Campeonato Brasileiro. O clube adquiriu os direitos federativos do volante Carlos Alberto, do Figueirense, envolvido no escândalo de falsificação de documentos no fim do ano passado. O volante - deve ser o substituto de Magrão, que em junho deve retornar para o Japão - chega ao Parque São Jorge na sexta-feira. Os valores da negociação não foram revelados, mas o clube de Santa Catarina deve levar algum jogador do Corinthians. ?Eles estão analisando uma lista de atletas, por isso, prefiro não revelar os nomes?, observou Renato Duprat, representante da MSI no Brasil. ?Mas com ele já está tudo fechado e na sexta-feira ele chega ao clube.? A negociação foi fechada com José Carlos Lages, presidente da Figueirense Participações. Uma Sociedade Anônima que cuida das transações de jogadores do clube. Carlos Alberto de Oliveira, 29 anos, 1,70 metro e 66 quilos está suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por ter falsificado a idade ano passado. Jogou como se tivesse 23 anos. Pegou 180 dias de gancho e terá de cumprir a pena até 12 de maio. Ou seja, um dia antes da estréia do Corinthians no Campeonato Brasileiro, diante do Juventude. O local do jogo ainda não está definido. O mando é corintiano, porém, pelo fato de, com a visita do Papa ao Brasil, o Pacaembu ficará fechado por 15 dias. Deve acontecer em Mogi-Mirim ou Jundiaí. ?Estamos fazendo as consultas para definirmos o mais rápido possível?, observou o gerente de Futebol, Edvar Simões. Uma partida da Copa do Brasil também pode sofrer alteração de local.