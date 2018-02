Corinthians contrata dois reforços: Rafinha e Lima

Em entrevista coletiva realizada na tarde desta segunda-feira no Parque São Jorge, o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, confirmou a contratação dos dois primeiros reforços para a temporada 2008, quando o clube disputará a Série B. Tratam-se do atacante Lima, que já defendeu o Atlético Paranaense, e o meia Rafinha, destaque do São Bernardo na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. Veja também: O dia de sofrimento e da queda corintiana Blogs: Piza, Guterman e bate-pronto Especial: da glória com Tevez & cia ao rebaixamento Confira os números finais da Série A do Brasileiro Torcedores protestam após coletiva de Andrés Sanches "As negociações vazaram na imprensa, então posso confirmar os nomes. Esses atletas já estão fechados para 2008", explicou o presidente. "Temos negociações com outros atletas, mas, primeiro, precisamos acertar algumas prioridades." A maior prioridade de Andrés é definir o nome do técnico. Ele espera manter Nelsinho Baptista no cargo. Porém, o presidente disse que ainda não acertou a renovação. "Estamos conversando há 10 dias, mas ainda não fechamos. Vamos ter outra reunião nessa semana e esperamos chegar a algo concreto." De acordo com o presidente, Nelsinho, que tem contrato até o próximo dia 31, é experiente para comandar o Corinthians na Série B. "Ele é um grande profissional, mas temos de sentar e analisar o que aconteceu até aqui. Espero chegar a um final feliz." Com relação à diretoria de futebol, Andrés não confirmou nenhum nome, mas afirmou que fez proposta para que o ex-zagueiro Antônio Carlos assuma o cargo de gerente de futebol. "Ele é um grande amigo meu. Vamos ver se ele vai aceitar... espero que sim." O novo vice-presidente de futebol do clube deve ser Mário Gobbi. "Não tive tempo para conversar com ele para fazer o pedido formal", contou Andrés. "Mas espero venha a trabalhar comigo, pois é uma grande pessoa." Fundo do poço Andrés afirmou que o rebaixamento significa o fundo do poço para o Corinthians. "Achava que já tínhamos chegado até ele, mas o fundo só apareceu agora. É triste, mas a queda infelizmente aconteceu. Agora é o momento de recuperar o time." "O Corinthians é um time diferenciado. A partir de 2008, queremos que tudo fique transparente", afirmou Andrés. "Estamos com um projeto para janeiro para montar um time forte e recuperar nossa imagem. Peguei o Corinthians doente, mas não consegui salvar neste ano." Inter entregou o jogo? O presidente também comentou a vitória do Goiás sobre o Internacional, resultado que rebaixou o Corinthians. Para Andrés, alguns jogadores da equipe gaúcha fizeram "corpo mole" no Serra Dourada. "Teve dois ou três atletas do Inter que jogaram com menos vontade, não posso dizer os nomes, mas se você assistir à fita do jogo perceberá. Bem, vamos ver como eles vão se sair na Série A no ano que vem", contou o presidente, visivelmente irritado com os gaúchos.