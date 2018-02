Corinthians contrata Fábio Baiano Ninguém pode acusar a diretoria do Corinthians de falta de criatividade. Com o clube enfrentando dívidas de mais de R$ 30 milhões, os dirigentes fizeram um leilão ao contrário para contratar o meia que Tite desejava. Conversaram com Fábio Baiano do São Caetano e Ramon do Fluminense. Acertaram com os dois. Optaram pelo mais barato. Entre os R$ 130 mil do jogador do clube carioca e os R$ 50 mil do reserva do clube do ABC: Bem-vindo Fábio Baiano! Ele assinou contrato até o final do Brasileiro. "Nós fomos procurados pelo Paulo Angioni desde a semana passada. Seria bobagem ficar com o Fábio Baiano. Ele não se adaptou ao São Caetano. Não conseguiu ser o mesmo jogador dos tempos do Flamengo e do Grêmio. Estava na reserva. Então, não coloquei obstáculo na sua saída", disse o presidente do São Caetano, Nairo Ferreira. Fábio Baiano não era o jogador por quem Tite rezava que desembarcasse no Parque São Jorge. Ele desejava um articulador cerebral no meio de campo e com capacidade de marcar gols. O sonho de consumo era Rodrigo Fabri. Como seus salários no Atlético de Madrid ultrapassam R$ 300 mil, acabou descartado. Os olhos e coração de Tite passaram a observar Ramon, que se desentendeu no Fluminense. Como ex-dirigente do clube carioca, Paulo Angioni não teve dificuldades em conhecer o salário do jogador. Quase caiu de costas. A Unimed banca R$ 100 mil e o Fluminense paga o que pode, R$ 30 mil. Ramon se interessou em vir para o futebol paulista. Até aceitaria receber menos, mas nunca menos do que R$ 100 mil, um salário completamente inviável com o que o Corinthians estava disposto a pagar. Sobrou Baiano, por R$ 50 mil mensais. Sem opção e desesperado por um meia pelo menos produtivo, o treinador resolveu bancar a aposta no atleta que começou no Flamengo, e que teve bom desempenho nos dois anos em que ficou no Grêmio entre 2000 e 2002. Sua maior característica é a força física. O atleta de 29 anos atua também como lateral direito. Fábio Baiano é um jogador de gênio muito forte, e já teve vários problemas disciplinares nos clubes em que atuou. Com a contratação do novo atleta, Rodrigo deverá ser dispensado o mais rápido possível. Vale tudo para economizar. Fábio Baiano já treinará amanhã no Parque São Jorge.