Corinthians contrata Gustavo Nery O lateral-esquerdo Gustavo Nery é o novo reforço da parceria Corinthians-MSI. A vinda do ex-jogador do São Paulo para o Parque São Jorge, foi definida às 20h30 desta sexta-feira. Gustavo foi para o Werder Bremen, da Alemanha, em agosto de 2004. Ele deve chegar a São Paulo na terça-feira. O responsável pela contratação do lateral-esquerdo foi o presidente Alberto Dualib, que recebeu os cumprimentos do irariano Kia Joorabchian, presidente da MSI, pela confirmação do negócio. Gustavo Nery deve receber por volta de R$ 130 mil mensais. Assim que confirmou a contratação de Gustavo Nery, Alberto Dualib seguiu para uma reunião política no clube de bocha Santa Maria, vizinho ao Parque São Jorge, onde mais de 100 conselheiros o esperavam para um jantar. A reunião marcou o início da corrida eleitoral no Corinthians. Alberto Dualib têm o apoio da maior parte dos conselheiros para se lançar candidato nas eleições de janeiro. Seria a sexta reeleição do atual presidente. Outras reuniões iguais à desta noite, sempre com grupos de 80 a 100 conselheiros, deverão levar apoio a Dualib. Os vices-presidentes Nesi Cury e Andres Sanches também participaram do jantar de hoje.