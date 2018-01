Corinthians contrata Jorge Wagner Mais do que a formalização de um contrato para fornecimento de material esportivo, a festa de lançamento do novo uniforme do Corinthians, agora produzido pela americana Nike, foi o primeiro passo do mais ambicioso e antigo objetivo do clube do Parque São Jorge: a internacionalização de sua marca. Serviu também como oportunidade para homenagens. Alguns craques do passado - Basílio, Tobias, Geraldão, Wladimir, Zé Maria, Zenon, Wilson Mano, Casagrande e Neto - foram os primeiros a receber as novas camisas com seus nomes. Já o corintiano mais em evidência do País hoje, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, será presenteado amanhã, em cerimônia no Palácio do Planalto. Como é padrão nesse tipo de evento, os holofotes ficaram voltados para o desfile dos novos uniformes de viagem, treino, comissão técnica, jogo e torcedor, totalizando 35 modelos. Exceção a um ou outro detalhe relacionado ao tipo de tecido e corte, o visual não chega a impactar. Como é praxe, o torcedor não será surpreendido com nenhuma inovação no layout da camisa. Vai ser possível conferi-lo de perto quarta-feira, na estréia do time na Taça Libertadores da América, contra o Cruz Azul (México). Mas a maior contribuição que a Nike pode oferecer ao clube não é mesmo no fornecimento de material esportivo. Por mais que fiquem incomodados com a situação, a verdade é que o Corinthians tem sua imagem pouco divulgada fora do Brasil. Não são por acaso as gozações que dizem se tratar de um time "sem passaporte". Força - E para mudar essa situação, a partir do final da semana a camisa corintiana começa a ser distribuída em lojas da Ásia e América do Norte. "Apresentamos os novos uniformes na sede da empresa (em Beaverton-Oregon-EUA), eles foram aprovados e já começam a ser distribuídos", afirmou o presidente da Nike no Brasil, o americano Kevin Corning. Uma das expectativas é com relação à participação do time em torneios internacionais, organizados pela Nike, como acontece com a seleção brasileira. "Projetos até existem, mas é mais complicado porque seria necessário conciliar os calendários", explicou o diretor de Marketing, Celso Sertori. Por enquanto, o foco das atenções vai ser mesmo a disputa da Libertadores. Além de título inédito, a conquista da principal competição sul-americana leva o clube à decisão do Mundial Interclubes, no fim do ano, em Yokohama, no Japão. O feito, somado à vitória no Primeiro Campeonato Mundial de Clubes da Fifa (2000) formaria o ?cartão de visita? internacional ideal para os corintianos. Reforço - Como já era esperado, o meia Jorge Wagner acertou hoje com o Corinthians. O jogador foi apresentado à tarde no Parque São Jorge como o novo reforço - e ao que tudo indica, o último - para o primeiro semestre. O ex-atleta do Cruzeiro chega cercado de expectativa. É dele a responsabilidade de tentar preencher o espaço deixado por Ricardinho na armação das jogadas. Renato, o primeiro testado na função, não correspondeu. Com a documentação acertada e contrato assinado, fica nas mãos do técnico Geninho a decisão de escalá-lo, ou não, para a partida de quarta-feira.