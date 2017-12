Corinthians contrata lateral Zé Carlos O lateral esquerdo Zé Carlos é o novo reforço do Corinthians para a disputa do Campeonato Brasileiro. Ele foi liberado sem custos pelo São Caetano, pelo qual sagrou-se campeão paulista deste ano, e se apresentará nesta quinta-feira à tarde no Parque São Jorge. O empresário Gilmar Rinaldi foi quem negociou a liberação do jogador: ?O Zé Carlos alega estar satisfeito, pois depois da conquista do título estadual, vai ter o desafio de atuar por um dos maiores times do País.? Zé Carlos nasceu em 15 de julho de 1.980, em Manga, Minas Gerais, tem 1m78 de altura, 73 quilos, e atua também na meia-esquerda. Ele já foi campeão goiano pelo Goiás.