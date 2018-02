Corinthians contrata mais um zagueiro para a Série B

O Corinthians concretizou nesta sexta-feira mais uma contratação para a disputa do Brasileirão da Série B. Trata-se do zagueiro chileno Cristian Suárez, de 20 anos, que defendia o Unión San Felipe. Veja também: Sabrina Sato adere à campanha 'Nunca vou te abandonar' Corinthians faz acordo com Lyon para pagar dívida de Nilmar Suárez, que também já defendeu a seleção chilena, chega por empréstimo de um ano. Após esse período, o Corinthians terá prioridade na compra de seus direitos. O jogador será apresentado neste sábado, às 11 horas, no Parque São Jorge. Ele é o sexto reforço do Corinthians para a temporada 2008. O clube já havia contratado o atacante Lima, o meia Rafinha, e os zagueiros Chicão e Valença. Além deles, o lateral-direito Coelho retornou de empréstimo. Com a chegada de mais um homem para o setor defensivo, o Corinthians deve se desfazer de mais alguns jogadores da posição. Fábio Braz já saiu; Betão, Fábio Ferreira e Zelão podem deixar o clube.