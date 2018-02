Corinthians contrata Marcelo Mattos O volante Marcelo Mattos, do São Caetano, é a mais nova contratação da parceria Corinthians/MSI para a temporada de 2005. O contrato por cinco anos foi praticamente fechado nesta quinta-feira com o empresário do jogador, Giuliano Bertolucci. Marcelo Mattos, 20 anos, 1,80 m e 70 quilos, já passou duas temporadas no Japão e antes do São Caetano, onde chegou no ano passado, defendeu o Mirassol e o Santo André. E, na pré-temporada européia, esteve muito próximo de se transferir para o Betis, de Sevilha. A contratação de Mattos foi comandada pelo representante da MSI no Brasil, Kia Joorabchian, que está em Londres, e por Renato Duprat em São Paulo. O valor dos direitos federativos do jogador foi fixado em US$ 1,5 milhão. Mas parte do passe do jogador, entre 25% e 50%, deverá permanecer com Bertolucci. "Ele vai ser o primeiro jogador brasileiro da parceria Corinthians/MSI. E isso tem peso", disse o empresário. Marcelo Mattos jogará normalmente as últimas três partidas do Brasileiro pelo São Caetano. No meio do ano, Bertolucci participou de duas reuniões com a direção do Betis. A proposta do clube espanhol era de cerca de US$ 2,2 milhões. E o negócio só não foi fechado porque Marcelo Mattos não tinha o passaporte comunitário. Agora ele está providenciando passaporte italiano, o que facilitará uma futura negociação com algum clube europeu. O executivo Renato Duprat, que adiou sua viagem para Londres por causa da negociação com Marcelo Mattos, deverá continuar com novos contatos para outras contratações para o Corinthians. Segundo ele, o plano é fechar a lista de reforços até o final de dezembro. "Estamos trabalhando em regime integral."