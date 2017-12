Corinthians contrata novo técnico: Tite Agora é oficial: Tite é o novo técnico do Corinthians para o restante da temporada. A contratação do novo treinador será anunciada oficialmente na tarde desta quinta-feira pela diretoria do clube. Tite vai substituir Oswaldo de Oliveira demitido na última segunda-feira, um dia depois da goleada imposta pelo Atlético-PR, por 5 a 0, em pleno Pacaembu. Oswaldo ficou cerca de três meses no cargo. O novo treinador não era a primeira opção do Corinthians, que até a tarde de ontem tentava um acordo com Mário Sérgio. Depois de fracassar a primeira tentativa, os dirigentes passaram a negociar quase simultaneamente com Tite e Muricy Ramalho. Este último, no entanto, preferiu permanecer no São Caetano. Tite deverá comandar os treinos já a partir de hoje, preparando a equipe para o clássico de domingo contra o São Paulo.