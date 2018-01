Corinthians contrata três reforços O Corinthians contratou os primeiros reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. O clube adquiriu 50% dos passes do goleiro Doni, do meia Leandro Ratinho e do atacante Leandro, três vice-campeões paulistas pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Os jogadores chegaram a São Paulo nesta sexta-feira à noite e se apresentam na manhã deste sábado, no Parque São Jorge, ao técnico Wanderley Luxemburgo. Apesar das contratações, o campeão paulista não tem ainda o time pronto para estrear na Copa Mercosul contra o Colo Colo, quinta-feira, no Chile. O prazo para as inscrições na competição sul-americana termina terça-feira e a diretoria ainda procura mais reforços. O atacante Deivid, que estava no Santos, e os volantes Vampeta, do Paris Saint-Germain, e Fabinho, do São Caetano, continuam na lista dos pretendidos por Luxemburgo. Às 10h30 desta sábado, em Bragança Paulista, o Corinthians faz outro jogo-treino contra o Bragantino - na quarta-feira, a equipe de Luxemburgo venceu por 3 a 2, em Extrema, Minas Gerais, onde está concentrada. Depois da partida, a delegação corintiana volta para São Paulo. Marcelinho, novamente, não jogará. O treinador quer testar o time sem o meia, que, por motivo de suspensão, não enfrentará o Colo Colo. A equipe, formada no esquema 3-5-2, deverá ser: Rubinho; Marquinhos, Scheidt e Batata; Angelo, Rogério, Otacílio, Ricardinho e Kléber; Paulo Nunes e Gil.