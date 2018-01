Corinthians contrata volante Fabrício O Corinthians praticamente acertou a contratação do volante Fabrício, do União São João de Araras. Com 18 anos, ele é visto como um atleta para o futuro. As indicações são as melhores possíveis, de acordo com os dirigentes corintianos. Seu estilo lembraria Vampeta, já que dribla e chuta muito bem.