Corinthians contrata volante que está no clube há dois anos e nunca jogou

O Corinthians acertou a compra de Warian, que está no elenco desde 2016, mas nunca atuou em um jogo oficial pela equipe. O volante tinha seus direitos econômicos ligados ao banco BMG, que o colocou no Coimbra, clube mineiro, para emprestá-lo ao time paulista. O novo contrato do atleta corintiano vai até o fim de 2021. O de empréstimo se encerrava em julho do ano que vem.

Warian, de 21 anos, não foi inscrito para a disputa do Campeonato Paulista e nem da Copa Libertadores. A tendência é que o jogador seja emprestado nos próximos dias.

O volante chegou ao Corinthians em 2016 para a base e antes defendia o Remo. Ele disputou a Copa São Paulo daquele ano e já foi promovido ao elenco principal, mas nunca chegou a atuar uma partida oficial. Ele fez somente dois jogos, ambos pela Florida Cup deste ano, contra o PSV (HOL) e Rangers (ESC).

O jogador conta com uma grande concorrência em sua posição. Além dele, Carille tem Gabriel, Maycon, Ralf, Renê Júnior e Paulo Roberto para escalar, além de Mantuan, que é volante, mas tem atuado como lateral-direito, e Jean, que não faz parte dos planos do treinador.