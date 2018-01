Corinthians contrata zagueiro argentino Sebastian Domínguez, um zagueiro de 24 anos, 1m83, 81 kg, capitão do Newell´s Old Boys, campeão argentino, é o terceiro reforço do Corinthians. A MSI pagou U$ 2,5 milhões para trazer mais esse argentino. A contratação de Sebastian será anunciada nesta quinta-feira, depois que o zagueiro passar pelos exames médicos e assinar contrato de cinco anos com o Corinthians. O jogador desembarcará em Cumbica pela manhã e à tarde estará no escritório da MSI, na zona sul. A permanência de Sebastian no Brasil será rápida. Na sexta-feira ele viajará para a Argentina e só deve se reapresentar ao Corinthians em 14 de janeiro, junto com Carlitos Tevez. Os dois argentinos, por motivos óbvios, devem moram no mesmo condomínio. Além do zagueiro argentino, o Corinthians espera fechar nas próximas horas a contratação de Carlos Alberto, do Porto. De acordo com o vice-presidente de Futebol Andrés Sanches o negócio está 90% fechado. O dirigente, no entanto, não quis dizer o que falta para que Carlos Alberto seja corintiano.