Corinthians contrata zagueiro César O Corinthians anunciou na noite desta sexta-feira a contratação do zagueiro César, do Rennes, da França, e que defendeu o Palmeiras Campeonato Brasileiro de 2002. O novo reforço corintiano se apresenta às 15 horas deste sábado, no Parque São Jorge. A transação com zagueiro, cedido pelo Rennes por empréstimo de um ano, foi uma emergência. César vem para ocupar a vaga do garoto Marquinhos, que terá de se submeter a uma cirurgia no tendão de Aquiles. Próximo alvo - A contratação do goleiro paraguaio Tavarelli pode ser definida neste fim de semana. A diretoria do Corinthians espera a chegada ao Brasil de Alfredo Mendoza, procurador do jogador, para fechar o negócio. O que emperra a concretização da negociação é o excesso de intermediários que tentam falar pelo goleiro no Brasil. Tavarelli, que fazia até hoje pré-temporada com o seu time, o Olimpia, em Mar del Plata, falou à Agência Estado. ?Já cheguei a um acordo financeiro com o Corinthians. O Simões (Edvar Simões, gerente de futebol do clube) me disse que qualquer um pode jogar no Palmeiras ou São Paulo, mas que só os eleitos atuam pelo Corinthians. Isso me deixou orgulhoso?, contou o goleiro. Para ter Tavarelli, o Corinthians não terá de pagar nada ao Olimpia. O salário do goleiro no time paraguaio é de US$ 4 mil.