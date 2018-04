Corinthians contrata zagueiro Leandro Castan

O Corinthians acertou nesta sexta-feira a contratação do zagueiro Leandro Castan, de 23 anos, que estava no Barueri. Ele fará exames médicos e assinará contrato de três anos na próxima segunda.

Dois investidores, que o clube preferiu não revelar o nome, compraram 50% dos direitos econômicos e o repassou ao clube. O Barueri continua com 50%. O Corinthians terá 35% de uma venda futura.

"A situação do Henrique estava complicada, então o Castan foi uma solução no Brasil que agradou a comissão técnica", disse Mário Gobbi, diretor de futebol. O ex-jogador do Palmeiras não foi liberado pelo Barcelona.

A chegada de Castan fecha o elenco para a temporada. O volante e lateral-direito Moacir chegou nesta sexta-feira à Itu e será apresentado neste sábado.