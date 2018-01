Corinthians contrata zagueiro Marinho O Corinthians contratou mais um reforço para a temporada 2005. É o zagueiro Marinho, que conquistou o vice-campeonato brasileiro pelo Atlético-PR no ano passado. O técnico Tite soube que o contrato de Marinho havia acabado com o Atlético e não perdeu tempo: pediu o zagueiro para a MSI. Kia Joorabchian resolveu investir R$ 60 mil mensais em dois anos de contrato do jogador de 28 anos. Tite confia muito em Marinho. Ele foi seu zagueiro titular quando o Grêmio conseguiu o título da Copa do Brasil em 2000, diante do próprio Corinthians, no Morumbi. Marinho deverá ser integrado ao grupo do Corinthians na próxima segunda-feira, em Porto Feliz. Antes dele, já tinham sido contratados o zagueiro Sebastián Domínguez, o volante Marcelo Mattos, o meia Carlos Alberto e o atacante Carlos Tevez.