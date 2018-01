Corinthians conversa amanhã com Beto No Corinthians, as negociações em relação a contratações e dispensas deverão ser reiniciadas amanhã. Até o momento, apenas o zagueiro Capone, que estava no futebol turco, foi anunciado como reforço para temporada de 2003. O nome do meia Beto, que defendeu o Fluminense no Campeonato Brasileiro, segue muito comentado no Parque São Jorge. O jogador não renovou seu contrato com o clube carioca, encerrado no dia 31. Uma reunião entre Edvar Simões, gerente de Futebol do Corinthians, e Jorge Carvalho, procurador de Beto, deve tratar amanhã dos últimos detalhes em relação ao contrato de um ano que deverá ser assinado. O treinador Carlos Alberto Parreira receberá também o zagueiro Batata, que foi devolvido pelo Atlético Mineiro, mas provavelmente será envolvido em uma nova negociação. Especulações em relação à contratação de um goleiro também continuam. Helton, do Vasco, e Fábio Costa, do Santos, são citados diariamente no Parque São Jorge.