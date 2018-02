Corinthians: conversas e mais nada O Corinthians teve um dia agitado nesta quinta-feira. Reunião para definir o futuro de Rincón no clube, proposta pelo volante Reginaldo Nascimento, do Coritiba, expectativa por um telefonema de Rodrigo Fabri... E nenhuma boa notícia para o técnico Tite, que continua sua missão de recuperar o time no Brasileiro sem ganhar nenhum reforço. O diretor de Futebol Paulo Angioni ficou a tarde toda reunido com representantes de Rincón ? advogados da equipe de Gislaine Nunes, contratados pelo jogador ? para definir qual o futuro do volante. Cogita-se o fim da era Rincón no Parque São Jorge, mas o clube quer pagá-lo (tem contrato até dezembro) só até este mês. Após quase 6 horas de conversa, nada decidido. O colombiano está dispensado até terça-feira dos treinos, e neste período, novo encontro está agendado: devem acertar, de comum acordo, a rescisão. Enquanto a reunião acontecia, o Corinthians esperava por resposta positiva da proposta feita ao volante Reginaldo Nascimento, do Coritiba. O clube procurou o jogador e ofereceu salários em torno de R$ 40 mil, o mesmo que recebe no Paraná. Nesta quinta-feira, o jogador nem participou do treino do Coritiba, o que, para muitos, significaria a saída. Porém, o presidente do clube paranaense, Giovani Gionédis, garantiu no fim da tarde que o atleta fica. Está, inclusive, relacionado para a viagem a Porto Alegre, onde o Coritiba enfrenta o Grêmio. Será o sétimo jogo do atleta no Brasileiro. Quanto a Rodrigo Fabri, Tite ainda espera pelo acerto. Enquanto isso, apresentou o zagueiro Marcelo, que ele mesmo trouxe para testes.