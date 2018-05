Corinthians convoca ex-jogadores para inauguração da Arena em Itaquera

SÃO PAULO - O Corinthians convocou por meio de uma nota oficial divulgada em seu site todos os ex-jogadores que já passaram pela equipe profissional do clube para a inauguração da Arena Corinthians, em Itaquera, marcada para o dia 10 de maio, um sábado. O torcedor poderá matar saudade dos craques que já desfilaram com a camisa do time.

A nota informa que muitos ex-atletas já receberam os convites e responderam positivamente à iniciativa, mas também que a diretoria do Corinthians não possui os contatos de todos eles. Como deseja reunir quem já defendeu a camisa alvinegra para a data comemorativa, o clube faz um apelo para que o convite passe de boca em boca até que todos recebam o chamado. O goleiro Ronaldo Giovanelli, ídolo corintiano no anos 80 e 90, é um dos têm presença confirmada na cerimônia.

O anúncio do jogo Corinthians x Corinthians foi feito pelo ex-presidente do clube e responsável pela obra da Arena Corinthians, Andrés Sanchez, que queria fazer essa festa dia 20 de abril, mas por motivos operacionais não conseguiu. Trata-se de mais um evento-teste do estádio que vai sediar a abertura da Copa do Mundo e o mais atrasado nas conclusões da obra. Semana passada, o Itaquerão recebeu perto de 5 mil crianças no primeiro evento na nova arena.

Os trabalhos na Arena Corinthians estão atrasados, mas a todo vapor. Há muita coisa ainda para ser feita. Andrés espera entregar o estádio para a Fifa dia 25 de maio, para que a entidade comece a arrumar os detalhes para a festa de abertura da Copa do Mundo. O Corinthians não deverá fazer até lá um evento testando a capacidade máxima do Itaqurão, que é de 68 mil pessoas.

CHAMADO CORINTIANO

O Sport Club Corinthians Paulista tem a honra de convidar todos os ex-jogadores que passaram pela equipe de futebol profissional do clube para a inauguração da Arena Corinthians, que acontecerá no dia 10 de maio, às 10h. Muitos dos ex-jogadores já foram convidados. No entanto, o Corinthians não possui o contato de todos os ex-atletas que já defenderam a camisa do clube.

Os ex-jogadores interessados em participar da inauguração da Arena Corinthians devem entrar em contato com Wagner Rivera, pelo email wagnerrivera@terra.com.br, até esta sexta-feira (02/05).