Corinthians corre atrás de goleiro A diretoria do Corinthians vai acelerar as negociações para contratar um goleiro de expressão para o lugar de Doni, que não tem a confiança da maioria dos torcedores e dos conselheiros do clube. O nome mais cotado no Parque São Jorge é o do flamenguista Júlio César. O próprio jogador confirmou que os dirigentes corintianos contataram seu procurador para tratar do negócio. ?Sei que alguns diretores do Corinthians fizeram uma proposta para o meu procurador, que está cuidando do assunto. Eu prefiro descansar tranqüilo. Gosto do Flamengo, mas disputar a Copa Libertadores da América seria muito bom para a minha carreira?, afirmou o goleiro. Se a negociação com o Flamengo não se concretizar, os dirigentes corintianos vão partir para outras opções. Rogério Ceni, que tem mais um ano e meio de contrato com o São Paulo; Fábio Costa, que terá seu contrato encerrado com o Santos neste final de ano, e Bosco, da Portuguesa, são ótimas alternativas para o técnico Carlos Alberto Parreira. Contratar Rogério Ceni seria uma maneira de os corintianos darem o troco nos dirigentes do São Paulo, que arrancaram Ricardinho do Parque São Jorge e acirraram o clima de rivalidade entre os dois clubes. Outra preocupação da diretoria corintiana neste final de 2002 é tentar segurar o atacante Deivid no Parque São Jorge. O Nova Iguaçu, dono da metade dos direitos federativos do atacante, pensa em negociá-lo com o exterior.