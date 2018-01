Corinthians corre atrás de treinador Com o anúncio de que Carlos Alberto Parreira vai assumir a seleção brasileira, o Corinthians começa a procura por um novo treinador. Tite, que está no Grêmio, Geninho, dirigindo o Atlético Mineiro, e Nelsinho Baptista, trabalhando no Goiás, surgem como os nomes mais fortes. A confirmação deve ocorrer no máximo até quinta-feira, já que a pré-temporada do elenco, na cidade mineira de Extrema, começa na sexta. A saída iminente de Parreira ficou evidente no semblante dos dirigentes corintianos. Antônio Roque Citadini, vice-presidente de futebol, lutou para se esquivar dos jornalistas na tarde desta terça-feira. O gerente Edvar Simões já insinuava que algo de ruim iria acontecer. "Temos que rir para não chorar". Mais chances - Com Parreira na seleção brasileira, os corintianos sonham com futuras convocações. "Minhas possibilidades aumentariam, fui elogiado várias vezes por ele", dizia, à tarde, o lateral-esquerdo Kléber, quando perguntado sobre a possibilidade de Parreira voltar à seleção. Deivid tinha opinião semelhante. "Se o Parreira ocupar um posto tão alto é porque tem qualidades. Sinceramente, gostaria que ele conciliasse os dois cargos. Trata-se de um cara sério, que me ajudou muito no Corinthians, acreditou em mim no momento em que meu nome fazia parte de várias listas de dispensas." Rogério lembra que viveu os melhores momentos de sua carreira em 2002, tendo Parreira como treinador. "Seria bom se ele ficasse no Corinthians, iria comandar a equipe na competição mais importante do ano, a Copa Libertadores da América. É claro que sua ida para a seleção motivaria muita gente no Corinthians." Amigo pessoal de Parreira, o preparador físico do Corinthians, Moracy Sant´anna, é nome certo para integrar a comissão técnica da seleção. "Se ele realmente me chamar, irei na mesma hora", revelou. Reforços - A diretoria do Corinthians esteve reunida nesta terça-feira, mas não anunciou nenhuma contratação. Fala-se no meia Beto, nos goleiros Ronaldo e Fábio Costa e nos atacantes França e Liédson. Citadini contestou as declarações de dirigentes do Cruzeiro, dando conta de que Vampeta estaria acertando seu contrato com o clube mineiro. O volante recusou a primeira proposta da equipe de Belo Horizonte. Enquanto isso, os jogadores seguem a preparação física para o Campeonato Paulista e para a Copa Libertadores da América. Nesta terça-feira, realizaram baterias de exercícios em dois períodos e correram aproximadamente 20 quilômetros. "Até o dia 25, quando vamos estrear no Campeonato Paulista, não acredito que o grupo esteja totalmente preparado", disse Moracy. Segundo o preparador físico, o trabalho está voltado para a adaptação à altitude, já que o Corinthians jogará em La Paz, contra o The Strongest, e na Cidade do México, diante do Cruz Azul. "Fiz uma comparação dos resultados verificados nestes dois dias de treinos com os de janeiro do ano passado e posso afirmar que o grupo voltou das férias bem condicionado."