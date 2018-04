Corinthians corre contra o tempo para não perder Mateus Vital na decisão

Titular nas últimas partidas do Corinthians, o meia Mateus Vital trata uma infecção no dedo do pé e se tornou dúvida para o decisão do Estadual, no próximo domingo, diante do Palmeiras, no Allianz Parque.

+ Fagner pede Corinthians 'mentalmente forte' para superar o Palmeiras

O treinador não pôde participar do treino da última terça e passará por um tratamento específico até o fim de semana para poder estar à disposição do técnico Fábio Carille.

O problema começou como um ferida, que foi mal curada e acabou infeccionando. Apesar da situação, o clube tem confiança de que o jogador estará bem até a decisão contra o Palmeiras já que o Corinthians não tem jogos no meio de semana.

Após perder por 1 a 0 no jogo de ida em casa, o Corinthians precisa vencer por dois gols de diferença neste domingo para levantar o troféu de campeão após os 90 minutos. Empate dá o título ao Palmeiras e uma vitória por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.