Corinthians corre para inscrever Roger O meia Roger se apresenta oficialmente ao Corinthians na tarde desta sexta-feira. Cabe agora ao departamento jurídico do clube inscrevê-lo a tempo de disputar o Campeonato Paulista ? esta sexta é o último dia de inscrição. Uma boa notícia para compensar a mal sucedida contratação de Gustavo Nery. Em última hora, o Werder Bremen, da Alemanha, resolveu não liberar o atleta. A MSI ainda tenta trazê-lo, porém as chances de utilizá-lo no Estadual são mínimas. Roger chegou a São Paulo no início da noite desta quinta-feira, fará exames médicos pela manhã e veste a camisa corintiana por volta das 14 horas, quando dá sua primeira entrevista coletiva pelo clube. Assinou contrato por quatro anos e custou ? 3 milhões, pagos ao Benfica, seu antigo time. A promessa de Alberto Dualib, presidente do Corinthians, acabou não se cumprindo. O dirigente afirmou, há menos de duas semanas, que quatro ou cinco reforços seriam contratados. Desde a declaração, no entanto, chegaram Hugo e Roger apenas. O já anunciado volante Mascherano, do River Plate, só se apresenta em junho. Em relação a Mascherano, aliás, surge a primeira polêmica. Nesta quinta-feira, o presidente do River Plate, José María Aguillar, declarou às agências internacionais que a venda do atleta não estava fechada ainda. Faltaria à MSI responder à contraproposta feita pelo clube argentino. A assessoria da nova parceira corintiana, no entanto, reitera que a negociação foi concretizada e o volante é sim novo jogador do clube paulista. Agora cabe ao departamento jurídico do Corinthians trabalhar rápido para inscrever ainda nesta sexta-feira o meia Roger no Campeonato Paulista.