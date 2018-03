Corinthians corre perigo em Goiânia O Corinthians tenta, amanhã a partir das 21h40 em Goiânia, contra o Goiás, reverter sua perigosa tendência de queda no Campeonato Brasileiro. O time conseguiu apenas cinco dos últimos 21 pontos disputados e o perigo de rebaixamento passou a ser assunto no Parque São Jorge. Com 24 pontos, em 12º lugar, o Corinthians tem apenas oito pontos a mais que o Fortaleza, penúltimo colocado e um dos rebaixados, caso o campeonato terminasse hoje. O outro é o adversário desta quarta, mas isso não significa que a partida será fácil. O Goiás tem Dimba, um dos vice-artilheiros do campeonato, com 13 gols e Araújo, atacante desejado por muitos clubes grandes. "Vai ser um jogo muito guerreado, com marcação dura. Não será fácil nem para nós e nem para eles", analisa o técnico Geninho. Para o lateral Rogério, a receita para melhores resultados está muito mais na raça do que na técnica. "Temos de jogar como time pequeno. Ficar fechado, fazer um gol e dar bico para todo lado. Temos que garantir o resultado de qualquer jeito". E para quem necessita urgentemente de resultado convincentes, as notícias de hoje foram terríveis para Geninho. Ele perdeu Doni (suspenso por 40 dias) e César (três jogos) suspensos pelo STJD em razão da briga durante o jogo contra o Santos, em 9 de julho e também Leandro Amaral, com uma entorse no tornozelo direito. Serão substituídos por Rubinho, Marquinhos e Fumagalli, respectivamente. Isso forçou Geninho a escalar um banco de reservas em que Renato, Vinícius e Roger são os únicos conhecidos. Jônatas, Betão, Wendell e Abuda o completam. "Mesmo assim, ainda penso em título. Esse é o único pensamento que pode existir dentro do Corinthians", diz Geninho. O time está 13 pontos atrás do líder Cruzeiro na classificação do campeonato.