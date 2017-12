Corinthians: corrida por ingressos A suposta vergonha do torcedor corintiano com o pênalti não marcado a favor do Inter e com a expulsão de Tinga no mesmo lance durou menos de 24 horas. Nesta segunda-feira, ninguém se lembrava mais do fato. Pacaembu e Parque São Jorge testemunharam a procura desesperada por ingressos para o jogo de domingo com a Ponte Preta, que pode valer o título nacional. Uma vitória da equipe de Antônio Lopes, aliada a um tropeço do Internacional diante do Palmeiras, em Porto Alegre, faz o Corinthians campeão brasileiro com uma rodada de antecedência. É isso que o corintiano espera. É por isso que o corintiano encarou sol forte atrás de um ingresso. Ele não quer ficar fora da festa no Morumbi. Sessenta e três mil ingressos foram colocados à venda somente para a torcida do Corinthians. Estima-se que nos setores mais populares eles acabem nesta terça, após dois dias de comercialização. Eduardo Nicolau/AETorcedores na fila de ingressos no Morumbi. A procura é grande, o que faz a diretoria do clube estudar a possibilidade de conseguir mais entradas. Aos campineiros foram reservados 3.000 ingressos. O Corinthians quer o Morumbi pulsando domingo. O elenco acredita na conquista do título contra a Ponte. Novamente houve falta de organização nos locais de venda ? uma praxe em finais de campeonato. Torcedores revoltados com o tempo de espera na fila e com o acúmulo de ?espertinhos? nas bocas dos guichês, atrás de ingresso fácil, começaram os tumultos. A Polícia Militar teve de entrar em ação. O torcedor louco para ver o Corinthians domingo é o mesmo que deixou o Pacaembu no domingo de cabeça baixa com o erro capital do árbitro Márcio Rezende de Freitas, que ?operou? o clube gaúcho ao não anotar um pênalti legítimo em Tinga quando o jogo estava empatado por 1 a 1. A vergonha bateu, maculou a partida, mas foi esquecida. O corintiano era só alegria hoje (21). Nem se lembrava mais do empate com o Inter. Tampouco do que fizera Márcio Rezende. ?O Márcio é da Fiel?, gritavam os mais atrevidos. Faixas de campeão eram vendidas nas imediações do Parque São Jorge, onde também houve discussão nas bilheterias. Cambistas profissionais mandaram seus ?aviões? (garotos que ganham para comprar ingressos para eles) para a fila. Cada torcedor só pode comprar três ingressos. O que os meninos fazem é entrar na fila várias vezes durante o dia. Lutam para conseguir o máximo de entradas possível. Esses bilhetes serão vendidos no dia do jogo por valores duas ou três vezes maiores. O torcedor deve estar atento ainda para a ?comercialização? de ingressos falsos, uma das preocupações do policiamento.