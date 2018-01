Corinthians cuida bem do baixinho Elton Animada com a possibilidade rara do surgimento de um craque nas categorias de base, a diretoria do Corinthians demonstra cuidado e zelo com Elton, de 17 anos. Diante do problema insolúvel da reduzida estatura do jogador ? 1m56 ?, o fisiologista Renato Lotufo tratou de administrar um programa rígido de fortalecimento. A ordem é essa: se ele não pode ganhar bolas de cabeça, pelo menos pode parar de fugir das divididas como vem acontecendo na Copa São Paulo de Juniores. Na estréia, marcou o gol da virada sobre o Figueirense, 2 a 1. E de tão pequeno, ganhou fama. ?São sete pílulas todos os dias. Nem sei o que estou tomando. Mas estou engordando?, diz Elton, feliz. O garoto sofre as conseqüências hereditárias de uma família pobre de Palmeira dos Índios, interior de Alagoas. Sua alimentação sempre foi fraca, insuficiente para o desenvolvimento médio da população brasileira. Quanto mais para um atleta. Ele chegou ao Parque São Jorge com 44 quilos. Quando começou a superalimentação, há seis meses, já tinha 46. Hoje pesa 52. O que Elton não sabe estar tomando, Lotufo explica. ?Fizemos vários exames e chegamos à conclusão que ele dificilmente ganhará mais altura. Não existe milagre. Se o Elton conseguir ficar mais forte, melhor. Ele está tomando aminoácidos, hipercalóricos e multivitamínicos. Esses suplementos, mais a alimentação regrada, fazem com que fique mais forte?, diz o fisiologista. ?Ele aumentou seis quilos. Mas não engordou como as pessoas possam pensar. Seu percentual de gordura continua o mesmo: 9%. Está tudo como planejamos. Mais dois quilos e pronto.? Esse fortalecimento já está dando resultado. O treinador dos juniores Adaílton Ladeira vê mudança de comportamento no jogador. ?O Elton é habilidoso demais. Ele tinha a orientação de não participar das divididas por ser muito fraquinho. Era para deixar para os companheiros do time a briga pela posse da bola. Só que agora ele está mais atrevido, se movimentando com mais firmeza?, assegura o técnico. O Corinthians teve nos últimos tempos atletas de baixa estatura que se submeteram a fortalecimento muscular. Casos de Luciano Bebê e Fabinho Boca. A dupla ficava também perto do 1m60. ?Infelizmente, não foram bem porque não tinham o talento de Elton. O jogador baixo tem dificuldade para se firmar?, afirma Lotufo. No melhor time que o Internacional teve em sua história, em 1975 e 1976, o então técnico Rubens Minelli brincava dizendo que não escalaria jogador menor que 1m70. ?Não importa o que digam: eu me garanto contra qualquer cara alto. Ainda mais agora que estou forte?, garante o vitaminado Elton.