Corinthians culpa ex-presidente e arbitragem por rebaixamento Culpa da gestão anterior. Essa foi a explicação da diretoria do Corinthians para o rebaixamento do clube para a Série B do Campeonato Brasileiro. "O time caiu por causa de uma administração de 15 anos com muitos problemas. Ela é a maior culpada", disse o presidente do clube paulista, Andrés Sanchez, que assumiu o cargo em outubro, após a renúncia de Alberto Dualib, em meio a denúncias de corrupção no clube e de lavagem de dinheiro. "Hoje somos uma torcida magoada e um clube massacrado. Chegamos ao fundo do poço. Mas que (a situação) vai mudar, vai mudar", completou ele. O dirigente prometeu "criatividade, competência e honestidade" para administrar o clube a partir de agora e pediu paciência à torcida neste momento difícil. Aos prantos, o vice-presidente de futebol, Antoine Gebran, anunciou a sua saída do cargo, como era previsto. Ele também citou os dirigentes anteriores como responsáveis pela queda à Série B e foi mais duro que o presidente. "Foi uma herança maldita. Pegamos o barco andando", declarou Gebran, sem esquecer que a equipe é limitada. "O presidente, com sua nova diretoria, vai trazer reforços. O Corinthians precisa de reforços, de jogadores que tenham amor ao Corinthians", afirmou. Gebran reclamou ainda do lance do segundo gol do Goiás na vitória de 2 x 1 sobre o Internacional. Paulo Baier desperdiçou duas cobranças, defendidas pelo goleiro Clemer. O assistente da arbitragem mandou repetir as cobranças porque o arqueiro se adiantou. Na terceira cobrança, Élson marcou o gol que garantiu o time goiano na Série A e decretou o rebaixamento corintiano. "Eu nunca vi um pênalti ser batido três vezes e mudar o batedor até fazer o gol. Sacanagem. A vida do Corinthians estava em jogo... Fomos prejudicados (no campeonato). Agora não adianta chorar, mas fomos", disse. PONTOS EM CASA Para o técnico Nelsinho Baptista, o Corinthians desperdiçou a chance de permanecer na elite do futebol brasileiro ao perder pontos em São Paulo. "Os pontos em casa fizeram falta. Perdemos para Sport e Vasco. Só aí são seis pontos", declarou o técnico, que não quis confirmar sua permanência no time. Sobre o jogo contra o Grêmio, ele lamentou o gol sofrido logo no primeiro minuto de partida, em uma jogada de bola parada. "Tomamos o gol muito cedo e isso nos atrapalhou bastante." Nelsinho acrescentou que a segunda divisão pode ser uma lição para o Corinthians, após os problemas administrativos. "Estamos tristes, mas outros grandes clubes também tiveram essa infelicidade... Às vezes a gente precisa cair para se levantar, começando do zero", disse o treinador, campeão brasileiro com o Corinthians em 1990.