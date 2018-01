Corinthians culpa Hicks pela penhora O Corinthians transferiu para a sua ex-parceira, a Hicks Muse, toda a responsabilidade pelo desfecho da disputa judicial com Luizão na Justiça do Trabalho, que culminou com a penhora provisória do Parque São Jorge. Em nota oficial distribuída na tarde desta quinta-feira aos jornalistas, o clube assegura que não vai perder nem ganhar absolutamente nada com o resultado da ação na Justiça. De outra parte, o vice-presidente de futebol Antonio Roque Citadini assegurou que o clube tem todas as garantias que obrigam a Hicks Muse a se responsabilizar por eventuais prejuízos na Justiça Trabalhista. "O processo é com a Hicks. No distrato, toda a responsabilidade ficou para a ex-parceira. Nós temos garantias dadas pela Hicks", disse o dirigente, sem, no entanto, esclarecer nem mostrar quais são essas garantias. A Agência Estado checou a informação com a Hicks, mas a empresa não pôde se manifestar. De acordo com o executivo Adhemar Magon Júnior, no distrato da parceria de fato há algumas cláusulas que regulamentam o fim do vínculo entre as partes. No entanto, ele explica que uma delas é de confidencialidade, que proíbe as partes de se manifestarem. "A empresa não permite que eu me manifeste", afirmou Magon. "Isso também deveria valer para o Corinthians. Por isso eu estranho que o Citadini esteja falando essas coisas. Sei lá, talvez ele esteja se sentindo pressionado pela imprensa." O vice-presidente corintiano também surpreendeu com uma declaração que mexe com a própria Justiça. Citadini disse que o terreno indicado pelo Corinthians, por intermédio de seus advogados, é o mesmo que o clube costuma ceder como penhora em outros processos - inclusive um movido pela Receita Federal contra o Corinthians. Ele deixou implícito em suas palavras que se trata de uma faixa do clube que não corresponde aos valores das ações. "É um terreno qualquer que fica lá no fundo, não sei se do lado de cá ou do lado de lá. É um terreno que é sempre dado como garantia pelo Corinthians", revelou o dirigente. Como de hábito em suas entrevistas, Citadini não perdeu a chance de usar uma de sua principais características, a ironia, ao falar sobre o tema nesta quinta-feira. O cartola aproveitou a chance para alfinetar os chamados co-irmãos. "O Corinthians tem a escritura de quatro terrenos. Fico feliz em saber que o clube tem essas escrituras. Que comprou e pode dar o terreno em garantia. Duro são os outros que não podem. Pode escrever: no Brasil, só 10 clubes tem essa condição", afirmou. Numa outra etapa da entrevista, Citadini ainda afirmou que jamais o Corinthians vai perder o Parque São Jorge. "O clube não deixaria o processo chegar à fase de execução", garantiu. O dirigente, porém, teve a preocupação de explicar que a situação financeira do clube é boa no futebol profissional, mas tem dificuldades na parte social. "O futebol se paga e às vezes dá até um pequeno lucro. O problema é que do outro lado (a parte social) as receitas caíram demais. Não há mais bailes de carnaval, que davam lucro; as festas juninas me parece que deram prejuízo." Alguém quis saber que o dinheiro do futebol está sendo desviado para o social. Citadini desconversou: "Não há desvio porque é uma conta só". O dirigente, no entanto, esqueceu de dizer que grande parte dos prejuízos no departamento social se deve às mordomias que o clube dá à grande maioria de seus vice-presidentes, pagando salários incompatíveis com a realidade do clube. Esse não é o caso do próprio Citadini, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e do vice-presidente Clodomil Antonio Orsi. Mas a grande maioria é assalariada e muito bem paga. Muitos deles ganham até mais do que alguns jogadores profissionais.