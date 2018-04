Corinthians cura as feridas e projeta mudanças no grupo para o Brasileirão

SÃO PAULO - Um dia depois da queda na Libertadores, o Corinthians começou a pensar na edição do torneio de 2014. A ordem é chegar forte no Campeonato Brasileiro e tratar a Copa do Brasil como prioridade. Nesta quinta-feira, antes de dar início ao novo projeto, o presidente Mário Gobbi foi ao CT para dar apoio ao elenco, ainda abalado pela eliminação diante do Boca Juniors. O resultado do jogo dominou assunto entre os atletas, que, como contou o zagueiro Paulo André, só conversaram sobre a polêmica arbitragem de Carlos Amarilla.

Gobbi ressaltou que a conquista do Campeonato Paulista no domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro, é o primeiro passo que o Corinthians pode dar para esquecer o doloroso resultado contra o Boca. Os jogadores também pensam assim.

A diretoria, entretanto, pensa além da final do Paulistão. Os dirigentes já analisam o futuro da equipe após uma queda considerada precoce na Libertadores. Ninguém, no entanto, fala em "reformulação total".

Pelo menos um reforço já foi contratado, o volante chileno Maldonado, de 33 anos, que fez nesta quinta o seu primeiro treino como jogador do Corinthians. Ele assinou contrato até dezembro deste ano.

Dirigentes dizem que o objetivo é voltar a disputar a Libertadores, torneio rentável para o clube - só a renda do jogo contra o Boca foi próxima a R$ 3 milhões. Para isso é preciso ficar pelo menos entre os quatro primeiros do Brasileiro ou vencer a Copa do Brasil - o Corinthians entrará nas oitavas.

O problema é manter o elenco. A promessa do presidente Gobbi era não vender nenhum jogador até o fim da Libertadores. Com a queda nas oitavas, o clube vai entrar na janela de transferências europeia com seus jogadores no mercado.

Paulinho é o que tem maior chance de sair. Ele deve ter caminho livre para voltar a negociar com a Inter de Milão, até agora o clube que chegou mais perto de contratá-lo. Os italianos fizeram pelo menos duas propostas no último ano.

O desempenho de Paulinho na Copa das Confederações com a seleção também pode deixá-lo na mira de outros clubes europeus. Para a vaga de Paulinho, o elenco já conta com Guilherme. Ibson, do Flamengo, virou uma opção de reforço. Ele está fora dos planos do clube carioca, mesma situação de Jorge Henrique no Corinthians.

O volante Ralf também recebeu sondagens do exterior. Douglas perdeu muito espaço. E alguns veteranos devem se aposentar, como o lateral-direito Alessandro. Outro problema que Tite vai ter de resolver é como colocar Alexandre Pato no time. Até agora, o reforço de R$ 40 milhões não mostrou a que veio. No domingo, o atacante revelado pelo Internacional deverá ficar no banco de reservas mais uma vez.