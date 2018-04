Corinthians dá aumento a Romarinho

SÃO PAULO - Para tentar segurar Romarinho por mais tempo, o Corinthians resolveu dar um aumento de salário ao atacante. O contrato com os novos valores já foi registrado e divulgado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. O vínculo continua valendo até a metade de 2016.

Romarinho assumiu a vaga de titular após a contusão do meia Renato Augusto e passou a despertar o interesse de alguns clubes da Europa - entre eles o Bayer Leverkusen, da Alemanha. Depois do título paulista, o presidente Mário Gobbi disse que o atacante só sairia do clube "se um besouro fumasse maconha" em seu olho.