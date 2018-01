Corinthians dá início a uma nova fase Passou a Taça Libertadores, o time não foi bem e não dá mais para dizer que o clube estava com a atenção dividida. Passou também a Copa das Confederações, que levou três titulares do Parque São Jorge para defender a seleção brasileira. Passou tudo, acabaram-se as desculpas, sobrou só o Campeonato Brasileiro. "Não começa do zero, mas, com o time inteiro, pode-se dizer que damos início a uma nova fase", analisou o treinador. É nessa nova fase que o Corinthians, com 20 pontos na nona colocação do Brasileiro, vai ter de provar à sua torcida (injuriada com o fato de o time não vencer há três rodadas) que é sim candidato ao título nacional. O meia Jorge Wagner acredita que a equipe começa a se recuperar já no jogo contra o Fluminense. "Esse é o momento, vamos jogar dentro de casa e acho que é importante obter um bom resultado." Ele, que não marca há quase dois meses, já até ensaiou uma comemoração para o gol que está crente que sai domingo, no Pacaembu - "mas é surpresa". O técnico Geninho terá o reforço dos três titulares que estavam na seleção brasileira: o lateral-esquerdo Kléber, o atacante Gil e o zagueiro Fábio Luciano, que chegaram hoje a São Paulo e só se apresentam amanhã ao treinador. Geninho teme que os atletas estejam abatidos por causa da eliminação do Brasil na Copa das Confederações e mantém a idéia de conversar com cada um deles para reanimá-los. De qualquer forma, confirmou que, desde que não ocorra nenhum incidente, eles enfrentam o Fluminense. O atacante Lucas, que vinha atuando entre os titulares na ausência de Gil, deve voltar ao banco de reservas. Talvez pela última vez, já que Lucas tem de se apresentar ao Rennes no início de julho. O jogador se apresenta ao clube francês, mas pensa em voltar ao Corinthians. A negociação está em andamento.