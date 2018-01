Elias e Renato Augusto têm prazo para decidirem futuro

A diretoria do Corinthians espera que o volante Elias e o meia Renato Augusto decidam até o próximo dia 6 - data da reapresentação do elenco - se ficarão no clube na temporada de 2016. O time paulistano recebeu propostas muito boas por eles (um clube chinês quer Elias e o Schalke 04 está interessado em Renato Augusto) e aceitará liberá-los se eles quiserem.

Os dois terminaram o ano em alta na seleção brasileira e isso pode fazer com que resolvam ficar. Os dirigentes esperam mesmo é vender o atacante Alexandre Pato, que teve encerrado o seu empréstimo ao São Paulo, para fazer dinheiro.

Em entrevista ao SporTV, o diretor adjunto de futebol do clube, Eduardo Ferreira, afirmou que o elenco já possui as opções necessárias para repor as possíveis saídas dos dois. "Não estamos pensando em trazer um outro volante caso o Elias saia. Nosso foco é o meio de campo. Para a posição do Elias temos bons jogadores: Cristian, Ralf, Bruno Henrique, Rodriguinho, Marciel. Não precisa sair no mercado desesperado para buscar. Temos bons jogadores para essa posição", disse o dirigente.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O meia Jadson é o único até o momento que já deixou o clube - se transferiu para a China, onde jogará no Tianjin Quanjian. Para o caso dele, o Corinthians trabalha para achar um substituto. "Depois da saída do Jadson, o plano emergente é um meio de campo. Trabalhamos com três, quatro nomes para essa posição há duas semanas, desde a confirmação da saída. Esperamos que mais uma semana a dez dias nós confirmemos o nome. São bons nomes do mercado, do Brasil e de fora", afirmou Eduardo Ferreira. Um dos cotados é Marquinhos Gabriel, que não deve ficar no Santos.