Corinthians dá prioridade a estádio Nada de jogadores caros. Já na primeira semana de 2002, a diretoria do Corinthians definiu estabelecer uma prioridade para o futuro do clube: o tão sonhado estádio alvinegro. A opção foi feita quando o parceiro corintiano, o fundo de investimentos norte-americano Hicks, Muse, Tate & Furst (HMTF), entrou em crise financeira e interrompeu o repasse de dinheiro para a equipe. Há 12 meses a torneira secou no Parque São Jorge. Diante desse cenário, os dirigentes chegaram à conclusão de que o mais interessante para o clube seria investir em seus ativos, ou seja, o patrimônio. A decisão ganhou força com a Lei Pelé. Com o fim do passe, os negócios com jogadores deixaram de ser tão lucrativos. Automaticamente, o capital investido nesse segmento acabou reduzido. A alternativa mais viável foi mesmo a obra no quilômetro 16 da Rodovia Raposo Tavares. Lá, o HMTF já investiu cerca de US$ 25 milhões. O dinheiro foi utilizado na compra do terreno de 472 mil metros quadrados e no pagamento de um projeto para a obra. O estádio corintiano é encarado pelos norte-americanos como a única - e última - alternativa para obter lucros no futebol brasileiro. Lá, além da exploração do espaço físico com publicidade, haverá a opção de arrendar o local para a realização de espetáculos. Ter um estádio próprio sempre foi o maior sonho dos corintianos. Na realidade, nunca foi encontrado um bom argumento para justificar o fato de o clube, o mais tradicional do Estado e dono de uma das maiores torcidas do País, não dispor de uma "casa". Pior, seus principais adversários não têm esse problema. O que separa o Corinthians dessa realidade são US$ 100 milhões. Esse é o orçamento total da obra. Considerada uma verdadeira arena, o estádio terá capacidade para, aproximadamente, 50 mil torcedores. As instalações serão todas em fibra óptica e o gramado contará com os mais avançados sistemas de drenagem existentes no mundo. Com essas características, comenta-se no clube que será o mais moderno do País. Para, finalmente, transformar o sonho em realidade, cartolas do clube tentam convencer o parceiro a dar prioridade aos investimentos no estádio. Claro que isso vai criar problemas, sobretudo com a torcida. Logo na reapresentação do grupo, integrantes da Gaviões da Fiel estiveram no Parque São Jorge e demonstraram que estão insatisfeitos com a política financeira corintiana. Eles querem jogadores. Futuro - Mas isso parece não sensibilizar a cartolagem. Para o vice-presidente de Futebol do Corinthians, Antônio Roque Citadini, o mais questionado pelos torcedores, o momento é de pensar no futuro. "Nós acreditamos que o ideal seria direcionar a maior parte dos recursos que surgirem para a obra", disse. "Trata-se de um investimento em algo que ficará para sempre e que daqui 15, 20 anos, pertencerá integralmente ao Corinthians." No entanto, o futuro é incerto. O fundo norte-americano não cansa de detectar prejuízos em seus investimentos no futebol, sobretudo na América Latina. Por isso, ninguém se atreve a elaborar uma previsão de quanto tempo será necessário para que o dinheiro volte a aparecer (se voltar) como previsto no contrato de parceira. Então, aos corintianos só resta aguardar. Afinal, sabem que se o HMTF não conseguir construir o estádio, não há grupo brasileiro que o faça. Ou seja, a opção, nesse caso, é esperar para ver.