Corinthians dá show na Série B3 Enquanto o time principal do Corinthians disputa a final do Paulistão, contra o Botafogo, o time B do Parque São Jorge fez bonito no Campeonato Paulista da Série B-3, equivalente à sexta divisão estadual. Neste domingo, o Corinthians-B goleou o Tanabi por 8 a 0, na maior goleada da terceira rodada da competição. A Ponte Preta/Sumaré teve muita dificuldade para vencer o Serra Negra, por 1 a 0, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O Pirassununguense, filial do Guarani, perdeu de 3 a 1 para o Prudentino. O Guaçuano continua com 100% de aproveitamento no Grupo 1, depois da vitória sobre o Paulistano, por 2 a 1. O bom time do Águas de Lindóia venceu em casa o Jacareí, por 3 a 2. Resultados da rodada: Águas de Lindóia 3 x 2 Jacareí; Catanduvense (2) 1 x 1 (1) Gazeta; Elosport (2) 1 x 1 (3) Ranchariense; Ginásio Pinhalense (2) 2 x 2 (1) Osan; Guaçuano 2 x 1 Paulistano; União Iracemapolense (3) 3 x 3 (2) Montenegro; Itararé 2 x 3 Comercial de Tietê ; Ponte Preta-Sumaré 1 x 0 Serra Negra; Prudentino 3 x 1 Pirassununguense; Paulista de Caieiras (2) 0 x 0 (1) Grêmio Barueri; União Suzano 0 x 4 União do Vale; Tanabi 0 x 8 Corinthians-B; Vocem (3) 1 x 1 (2) Andradina.