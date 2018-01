Corinthians dá uma placa para Anderson Anderson foi homenageado pelo Corinthians, nesta quinta-feira, em sua despedida do clube. O zagueiro recebeu, das mãos do vice-presidente de futebol Andrés Sanchez, uma placa de prata pelos 200 jogos realizados com a camisa corintiana. ?Vou sentir saudades?, revelou o jogador, que viaja nesta sexta para Portugal, onde defenderá o Benfica por cinco anos.