Corinthians dá vexame e se complica O Corinthians teve dois jogadores expulsos contra o São Caetano e, com a desvantagem númerica, não foi capaz de frear o adversário, no Pacaembu. Sofreu a primeira derrota na temporada e por um placar nada ameno: 3 a 0. Apesar das cobranças de alguns torcedores, a maioria dos corintianos apoiou o time e poupou os jogadores e o técnico Geninho, que, no meio de semana, havia sido chamado de "burro". "Foi um jogo atípico, dois jogadores fazem muita falta", declarou Geninho, conformado com o resultado. "Vamos conversar para que as expulsões não se repitam, porque o time acaba sendo sacrificado." O atacante Liédson foi expulso pouco após a metade da primeira etapa, depois de ter cometido falta e reclamado bastante com o juiz Paulo César de Oliveira. Deixou o campo reclamando bastante da atitude do árbitro. Em seguida, o São Caetano abriu o placar com Capixaba. No segundo tempo, foi a vez de Fabinho receber cartão vermelho, após agressão a Capixaba. O São Caetano tem 100% de aproveitamento no ano. É líder do Grupo 3, com 9 pontos, e está muito perto da classificação. Na Copa do Brasil, também vai bem. Já está na segunda fase. Não apresentou, porém, um futebol brilhante diante do Corinthians. Parece ter-se acomodado quando o rival perdeu dois atletas. Tanto que a equipe da capital quase conquistou o empate. A chance estava nos pés de Rogério, que cobrou muito mal um pênalti. "Já estava difícil com dois a menos e ainda perdemos um pênalti...", lamentou o volante Vampeta. O lance assustou o Azulão, que voltou a partir em busca de mais gols e deixou a defesa. Em dois contra-ataques, o time do técnico Mário Sérgio garantiu a vitória. Primeiro com o volante Marco Aurélio, o mesmo que defendeu o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Fez boa jogada e chutou na saída de Doni. E depois com Anaílson, que driblou o goleiro e marcou um belo gol. Marcinho, que estava no Corinthians em 2002, teve bom desempenho. Participou de dois gols. Os corintianos jogam, agora, no domingo, contra o América, e o São Caetano recebe o mesmo América, na quarta-feira. Situação complicada - Com o resultado, o Corinthians ficou em terceiro lugar no Grupo 3 do Campeonato Paulista e, como só os dois primeiros se classificam (além dos dois melhores terceiros colocados), o time corre sério risco de não passar para a fase decisiva da competição, principalmente se não evoluir em campo. O América de Rio Preto é o líder com 10 pontos, seguido pelo São Caetano com nove, e o Corinthians com 7. No próximo domingo, a equipe de Geninho enfrenta o América, em Rio Preto. Ficha Técnica Corinthians: Doni; Rogério, Fábio Luciano, Ânderson e Kléber; Vampeta, Fabinho e Renato (Fabrício); Leandro (Lucas), Liédson e Gil. Técnico: Geninho. São Caetano: Sílvio Luís; Serginho, Marco Aurélio e Dininho; Ramalho, Marlon, Fábio Santos (Rafael), Capixaba e Zé Carlos; Marcinho (Anaílson) e Robert (Adhemar). Técnico: Mário Sérgio. Gols: Capixaba aos 35 minutos do primeiro tempo; Marco Aurélio aos 31 e Anaílson aos 46 do segundo. Árbitro: Paulo César de Oliveira. Cartão amarelo: Leandro, Dininho, Fábio Santos, Zé Carlos, Capixaba. Cartão vermelho: Liedson e Fabinho. Local: Estádio do Pacaembu.