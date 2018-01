Corinthians de olho em Carlos Alberto Parte do mistério que cerca as novas contratações do Corinthians começa a ser desfeito. Por causa da contusão do atacante Lucas, a diretoria e a comissão técnica nunca esconderam que trariam um substituto. Contudo, a lesão de Vampeta pegou todos de surpresa. Os dirigentes, então, se apressaram e, segundo a Agência Estado apurou, só aguardam o esclarecimento de alguns detalhes para anunciar o meia Carlos Alberto, do Botafogo, como novo reforço. Se os diretores cariocas não criarem empecilhos, tudo deve ser acertado até o fim da semana. Já para a vaga na frente, Marcelo Ramos e Leandro, ambos ex-Palmeiras, são nomes fortes. Nos bastidores do Parque São Jorge, a chegada de Carlos Alberto é dada como 75% certa. "Acontece que os outros 25% dependem de acertar com o clube (Botafogo). Esses 75% são de uma empresa e, com ela, já está tudo acertado", afirmou uma das pessoas que participam da negociação. De acordo com o próprio jogador, existe um compromisso do Botafogo de liberá-lo caso algum clube da Série A manifestasse interesse em contratá-lo. "O Botafogo foi o clube que me projetou e tenho muito a agradecer. Mas preciso fazer minha independência financeira", afirmou o atleta, que não quer disputar a Segunda Divisão e é cobiçado também pelo Flamengo. É nesse ponto que está o problema. O presidente do clube carioca, Bebeto de Freitas, negou veementemente qualquer tipo de contato com os corintianos. Por meio de sua assessoria de imprensa, explicou que não houve nenhum contato oficial. Mais: desmentiu a existência da tal cláusula contratual. Mas foi Marcus Tinoco, o assessor de Carlos Alberto, quem se encarregou de confirmar a negociação. Questionado sobre o assunto, reagiu da seguinte forma. "É por aí. Já vazou, é?" Com relação ao atacante, o Corinthians tem interesse em Marcelo Ramos. Porém, comenta-se que o técnico do Cruzeiro, Vanderlei Luxemburgo, estaria dificultando o acerto por exigir a inclusão do volante Fabinho no negócio.