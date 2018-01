Corinthians de volta nas ondas do rádio No início dos anos 40 o programa ?Corinthians em Marcha? fez sucesso na Rádio Panamericana de São Paulo sob o comando do assessor de imprensa e funcionário do clube Otávio Munis. Quase 30 anos depois, a convite de José de Abreu, dono da Rádio Atual, os filhos de Munis ? Octavio Muniz, o Tatá, e Chico Sobrinho, além de Ivo Morganti ? retomaram o programa, em 27 de abril. ?É tudo muito recente, mas a audiência é enorme. O nosso público alvo são as classes D e E, nordestinos e corintianos?, explica Tatá Muniz. O programa é diário, vai ao ar das 19h às 20h, e é acompanhado por cerca de 10 mil ouvintes por minuto. Leia mais no Jornal da Tarde