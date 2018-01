Corinthians decepciona e empata em casa O Corinthians frustrou os quase 20 mil torcedores que tomaram o Pacaembu na tarde deste domingo, e ficou num empate por 2 a 2 com o Juventude, na estréia das duas equipes no Campeonato Brasileiro. O time do técnico Daniel Passarella jogou muito abaixo do esperado. Disciplicente, sem a determinação de outros jogos, a equipe cometeu muitos erros de passe e pouco produziu. O adversário, ao contrário, conseguiu fazer o que se propôs: marcava fortena inetrmediária de defesa e saía em velocidade nos contra-ataques. O Juventude marcou primeiro. Enilton abriu a contagem aos seis minutos do primeiro tempo, aproveitando-se de um erro da defesa corintiana. Tevez empatou aos 9, num chute em diagonal e virou ainda no primeiro tempo com Marcelo Mattos, ao 43 minutos. Quando parecia que iria vencer com folga, o Corinthians parou no segundo tempo. O Juventude se encheu de coragem, equilibrou o jogo e empatou aos 33, com Naldo, de cabeça. Na próxima rodada, o Corinthians enfrenta o Botafogo, no Rio. O Juventude recebe o Atlético-PR.