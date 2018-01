Corinthians decide filmar os árbitros A diretoria do Corinthians descobriu uma maneira de proteger seus jogadores dos árbitros, principalmente Tevez e Sebá que se dizem perseguidos por serem argentinos. A partir da domingo, no Pacaembu, contra o Atlético Paranaense, uma câmara acompanhará o juiz Vagner Tardelli durante toda a partida. Será assim até o final do Brasileiro. Os objetivos principais são dois: observar se os juízes xingam mesmos os corintianos e deixar os atletas menos tensos. ?Eu falei com o diretor da MSI, Paulo Angioni, e ele aceitou a idéia na hora. O Vagner Martinho já filmava os jogos do Corinthians para os técnicos observarem detalhes táticos. Agora terá um câmera destinado só aos juízes. Nós levaremos as imagens à uma instituição de deficientes auditivos de Guarulhos para que todas as palavras e palavrões dos árbitros sejam revelados?, diz o advogado João Zanforlin. A idéia é antiga. Veio da década de 70, quando Zanforlin era repórter esportivo e trabalhava na TV Cultura. ?Nós filmamos o falecido árbitro Dulcídio Vanderlei Boschilla para ver se ele falava mesmo palavrão. Agora adaptei a idéia para acabar com essa história de perseguição aos argentinos?, diz Zanforlin. Os jogadores adoraram a idéia. ?Nós estávamos sendo prejudicados mesmo. Em todas as partidas não é só o Tevez e o Sebá que são xingados. Todos nós do Corinthians somos. Não vou falar os nomes dos árbitros. Agora as câmeras vão mostrar quem é quem?, disse Rosinei. ?É uma boa decisão da diretoria. Nós jogadores teremos mais tranqüilidade para jogar.? Está claro que a intenção dos dirigentes corintianos é mesmo intimidar os árbitros. Todas as fitas das partidas serão distribuídas para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva e para a Comissão de Arbitragem. ?As fitas terão também a função de mostrar a diferença de critérios nas faltas feitas pelos jogadores do Corinthians e os outros times. A distribuição de cartões amarelos e vermelhos é injusta. E mostraremos isso ao STJD?, diz Zanforlin.