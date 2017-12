Corinthians decide futuro de André O futuro de André Luís deve começar a ser definido na próxima semana. A Hicks Muse, parceira do Corinthians que está negociando diretamente com o Tenerife, espera chegar a uma definição até o dia 30, quando vence o contrato de empréstimo do jogador. No entanto, a negociação não será fácil porque o presidente do clube espanhol, Javier Perez e Peres, não aceita reduzir o preço do passe, estipulado em US$ 7 milhões - US$ 4 milhões em dinheiro e os outros três pagos com a cessão de dois jovens jogadores do Corinthians. "Pelo que conheço do presidente, ele não vai querer perder dinheiro, principalmente no momento como esse, em que eu estou valorizado", diz o próprio André Luís. Para complicar ainda mais as negociações, a Hicks Muse perdeu a chance de abater os US$ 700 mil dólares pagos pelo empréstimo de André do preço total do passe. A falha da empresa foi não ter feito em 30 de junho a opção de compra estipulada em contrato. Com isso, além do dinheiro investido no empréstimo, a Hicks Muse perdeu também a preferência para ficar com o jogador. Isso quer dizer que se outro clube pagar o que o Tenerife pede, terá André. No que depender do jogador, a preferência é permanecer no Parque São Jorge. Foi pensando nisso que ele se colocou à disposição do técnico Wanderley Luxemburgo para disputar a Copa dos Campões, em Maceió, mesmo sabendo que seu contrato com o Corinthians vence no dia 30. Quanto à concorrência dos clubes europeus, André já tomou uma posição: mesmo que algum clube faça uma proposta na frente do Corinthians, ele vai pensar duas vezes antes de aceitar. "Só saio do Corinthians se for para jogar num clube de ponta da Europa. Para time pequeno, só por dinheiro, eu não vou." Na prática, André não quer repetir o erro de 1997, quando aceitou trocar o Corinthians para jogar no pequeno Tenerife. "Confesso que na época eu só pensei no dinheiro que eu iria ganhar com a transferência."