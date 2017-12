Corinthians decide hoje sobre parceria O futuro da parceria com a Media Sports Investiments (MSI) será definido nesta sexta-feira pelos dois principais poderes do Corinthians. Às 19h30, o texto do contrato será apreciado pelo Cori (Conselho de Orientação), órgão composto por 25 ex-presidentes, ex-vices e membros eleitos. Às 20h30, a parceria será julgada e votada pelo Conselho Deliberativo, cujo quadro é composto por 400 conselheiros - mas só 380 devem votar, já que 20 morreram. Antes do Cori e do Conselho Deliberativo, por volta das 17 horas, o contrato será avaliado por uma comissão de 11 notáveis. Esse grupo é composto por três juízes de Direito e um desembargador, mas também por gente do clube, como o próprio presidente Alberto Dualib, Nesi Curi, Vadi Helou e Kalil Mathias, todos favoráveis à parceria. O único dirigente contrário ao acordo que faz parte dessa turma é o vice-presidente de futebol Antonio Roque Citadini, que se nega a falar sobre o assunto. O contrato entre o Corinthians e a MSI é de 10 anos, com uma cláusula garantindo aos investidores o direito de prorrogá-lo por outros 10. O lobby da diretoria em prol da parceria é enorme. Com uma dívida que beira os R$ 60 milhões, o presidente Alberto Dualib vê na chegada do capital externo a única saída para tirar o clube do caos financeiro. A MSI promete injetar, de início, US$ 35 milhões - US$ 20 milhões para zerar as dívidas e outros US$ 15 milhões para investir em reforços. A empresa se encarregará ainda de todas as despesas dos departamentos de futebol profissional e amador - também se compromete a ?doar? US$ 200 mil ao departamento social no primeiro ano e R$ 200 mil no segundo. Em compensação, ficará com o produto de todas as receitas do Corinthians, menos as do departamento social. A disputa entre os que apóiam a parceria e os que são contra deve transformar o Parque São Jorge nnum verdadeiro campo de batalha. A diretoria já montou um forte esquema de segurança, que terá a participação da Polícia Militar. Especula-se, no clube, que um conselheiro teria entrado com uma ação cautelar na Justiça pedindo uma liminar suspendendo a assembléia do Conselho Deliberativo. Mas, se houver a tal liminar, só será conhecida momentos antes da reunião, justamente para evitar que a diretoria tenha a possibilidade de cassá-la. Os opositores à parceria prometem jogar duro. O deputado Romeu Tuma Júnior garante que se o contrato for aprovado ele entrará no dia seguinte com uma representação pedindo a abertura de um inquérito policial para investigar a origem (segundo ele, ilegal) do dinheiro da MSI. O conselheiro, que também é delegado da Polícia Federal, diz ter em mãos um dossiê completo provando o envolvimento da Kia Joorabchian, presidente da MSI, com o bilionário russo Boris Berezowsky, chefe da máfia chechena, e até mesmo com Osama Bin Laden, líder terrorista islâmica. E ainda promete mostrar alguns documentos que comprometem o negócio. Os contrários ao negócio com a MSI acusam a diretoria de manipular as informações. Cobram, ainda, a distribuição de uma cópia do contrato para cada um dos conselheiros. A diretoria não vai ceder. Os conselheiros terão de se contentar com informações que serão passadas no sistema audio-visual, num gigantesco telão que será instalado no ginásio do Parque São Jorge.