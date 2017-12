Corinthians decide sexta seu futuro Daqui a dois dias, o Corinthians decidirá seu futuro em duas reuniões que prometem ser bastante tumultuadas. A ala a favor da parceria com o fundo de investimentos Media Sports Investiment (MSI) já canta vitória (há dois meses, aliás, eles fazem isso). O presidente do clube, Alberto Dualib, chegou a vislumbrar 100% de aprovação, mas, no entanto, a realidade parece outra. O bloco contrário à negociação garante que a maior parte dos conselheiros só aceitará o acordo caso se fixe um valor anual a ser investido, o que não prevê o novo contrato. "Então não tem negócio", declarou um membro do Conselho de Orientação (Cori). A oposição insiste neste ponto. Segundo seus integrantes, o contrato não só tem de ser apresentado - o que vai ocorrer, garante o vice de Esportes Terrestres, Andres Sanchez -, como também questionado em todos seus aspectos. O conselheiro Romeu Tuma Júnior tem dito que o documento recém-elaborado é precário e não tem condição de ser aprovado. De acordo com Sanchez, o clube receberia até o fim do ano US$ 35 milhões e a MSI, até completar os dez anos previstos para a parceria, estaria obrigada a quitar todas as despesas do clube (algo em torno de US$ 12,8 milhões anuais) e ainda se comprometeria a manter por este período um time de primeira qualidade. "Não há valor estipulado, mas, pelo acordo, sempre que um jogador for negociado, terá de ser substituído por um atleta à altura." "Isso é muito vago", reclamou um dos oposicionistas, que prefere se manter anônimo. "Se não se prefixar, no mínimo, um piso do que tem de ser aplicado no clube, tenho absoluta certeza de que muitos membros do Conselho Deliberativo vão rejeitar a proposta." Será? De maneira informal, conselheiros simpáticos à parceria apuraram antecipadamente os possíveis votos da reunião de sexta-feira - a partir das 20 horas. De acordo com o levantamento, no máximo 20 conselheiros deverão votar contra. Pouco antes da votação do Conselho, caberá ao Cori analisar os detalhes do contrato, por volta das 18h30. A verdade, só daqui a três dias. Desde a assinatura do pré-contrato com a MSI, dia 5 de agosto, representantes das duas alas infiltram declarações na imprensa. De um lado pessoas garantem ter documentos comprovando a falta de idoneidade dos investidores; do outro, provas de que o dinheiro é limpo. Resta saber quem leva a melhor na questão, que se tornou essencialmente política. Votar a favor será prestigiar o presidente Dualib, que, em caso de rejeição à união, vê aumentar a influência do mais importante opositor ao acordo, o vice Antonio Roque Citadini.