Corinthians decide título da Copa do Brasil na Ilha do Retiro

A CBF definiu nesta quinta-feira a ordem das finais da Copa do Brasil 2008, disputada nos dias 4 e 11 de junho, entre Corinthians e Sport. Veja também: Copa do Brasil 2008 - Tabela Vote: Decidir no Recife será bom para o Corinthians? Segundo sorteio realizado na entidade, o primeiro jogo será no Morumbi, em São Paulo, enquanto a segunda partida da final, acontece em Recife, na Ilha do Retiro, mando de campo do Sport. O Corinthians, campeão em 1995 e 2002, tentará o seu terceiro título da competição. Para superstição dos corintianos, na primeira conquista, em 1995, o time disputou a segunda partida fora de casa, contra o Grêmio, no Olímpico, e levou o título. Em 2001, o time foi o vice-campeão, perdendo a segunda partida em casa, em uma final novamente contra o Grêmio, que dessa vez, se sagrou campeão. Na sua última conquista do torneio, em 2002, o time paulista levou o título, jogando fora de casa, contra o Brasiliense. Já o Sport, nunca foi campeão da Copa do Brasil. CAMINHO NAS SEMIFINAIS Corinthians e Sport derrotaram seus adversários nos pênaltis, nas semifinais da competição, nessa quarta-feira. O Corinthians devolveu no Morumbi, a derrota que havia sofrido por 2 a 1, diante do Botafogo, no Estádio João Havelange (Engenhão). Nas penalidades, o goleiro Felipe defendeu a quinta cobrança dos botafoguenses e assegurou a vaga dos paulistas. O Sport não conseguiu manter a vantagem de 2 a 0, obtida na Ilha do Retiro, e perdeu no tempo normal para o Vasco, pelo mesmo resultado. Com isso, a decisão do outro time na final foi para os pênaltis. Nas cobranças, o veterano Edmundo desperdiçou e o Sport garantiu a vaga, em pleno Estádio São Januário.