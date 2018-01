Corinthians decide vaga na Copa do Brasil em São Paulo No sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta segunda-feira, ficou decidido que o Corinthians fará a segunda partida com o Náutico, pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil, em São Paulo. Sport, Botafogo, Atlético Paranaense, Figueirense, Brasiliense, Bahia e Atlético Mineiro também conseguiram a vantagem de fazer a partida decisiva em casa. Em busca do terceiro título da competição - foi campeão em 1995 e 2002 - e da vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América, o Corinthians jogará o confronto de ida com o Náutico no dia 18, no Estádio dos Aflitos, em Recife. A partida de volta acontece no dia 26, no Pacaembu. Já o Fluminense, que nunca ganhou o torneio - foi duas vezes vice, em 1992 e 2005 -, não teve a mesma sorte e terá que jogar primeiro com o Bahia no Maracanã, no dia 19. O Cruzeiro também terá que decidir a vaga nas quartas-de-final contra o Brasiliense longe dos seus domínios, uma vez que o primeiro confronto acontecerá no Mineirão. O Sport Recife, primeiro campeão estadual na temporada, enfrenta primeiro o Ipatinga, algoz do Palmeiras na segunda fase, em Minas Gerais. O Atlético Mineiro também fará o jogo de volta diante da sua torcida. O adversário dos mineiros sairá do confronto entre Avaí-SC e Villa Nova-MG, que voltam a jogar na próxima quarta-feira, em Florianópolis - o primeiro confronto terminou empatado sem gols. Ao contrário das duas primeiras fases da Copa do Brasil, os dois jogos das oitavas-de-final precisam ser disputados, mesmo que o time visitante ganhe por dois gols de diferença na partida de ida. Já os gols fora de casa continuam valendo como primeiro critério de desempate. Confira a tabela dos confrontos: Jogos de ida: 18 de abril - quarta-feira 19h30 - Cruzeiro x Brasiliense 20h30 - Atlético Goianiense x Atlético Paranaense 21h45 - Ipatinga x Sport Recife 21h45 - Gama x Figueirense 21h45 - Náutico x Corinthians 21h45 - Avaí ou Villa Nova-MG x Atlético Mineiro 19 de abril - quinta-feira 20h30 - Coritiba x Botafogo 20h30 - Fluminense x Bahia Jogos de volta: 25 de abril - quarta-feira 20h30 - Figueirense x Gama 20h30 - Botafogo x Coritiba 21h45 - Sport Recife x Ipatinga 21h45 - Brasiliense x Cruzeiro 21h45 - Atlético Paranaense x Atlético Goianiense 21h45 - Bahia x Fluminense Horário a definir - Atlético Mineiro x Avaí ou Villa Nova-MG 26 de abril - quinta-feira 20h30 - Corinthians x Náutico