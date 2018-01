Corinthians decide em casa vaga nas quartas da Copa do Brasil

O primeiro clássico paulista pelas oitavas de final da Copa do Brasil será realizado com mando do Santos diante do Corinthians, provavelmente na Vila Belmiro. Foi o que apontou o sorteio realizado na tarde desta terça-feira na sede da CBF. Internacional, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Coritiba e Atlético-MG também fazem as primeiras partidas em seus domínios.

Os jogos de ida e volta serão realizados em 19 e 26 de agosto. Existe a possibilidade também de haver partidas nos dias 20 e 27. As datas exatas ainda dependem de acordo com as emissoras de TV que detêm os direitos de transmissão da Copa do Brasil.

O sorteio da ordem de mandos foi direcionado de modo que clubes da mesma cidade não pudessem atuar no mesmo dia em casa. Isso não foi possível no caso dos clubes cariocas, já que dois deles (Flamengo e Vasco) se enfrentam e necessariamente teriam um jogo casado com o do Fluminense.

A CBF também esclareceu que nos casos em que as duas partidas sejam realizadas no mesmo estádio - possibilidade maior para Flamengo x Vasco, no Maracanã -, não haverá critério de gol qualificado.

O regulamento deste ano da competição tem duas novidades. A primeira diz respeito às finais: assim como ocorre na Libertadores, a decisão da Copa do Brasil terá saldo simples - não haverá mais gol qualificado como nas demais fases.

Assim, em caso de igualdade após os confrontos, o campeão será definido pelos pênaltis. A outra novidade é que, nas quartas de final, um novo sorteio será realizado entre os oito classificados. Não há mais chaveamento prévio.

Confira os jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil:

Atlético-MG x Figueirense

Palmeiras x Cruzeiro

Santos x Corinthians

Internacional x Ituano

Coritiba x Grêmio

São Paulo x Ceará

Fluminense x Paysandu

Flamengo x Vasco