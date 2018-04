Corinthians dedica conquista na Vila à torcida

SANTOS - As feridas da eliminação para o Boca Juniors agora estão cicatrizadas. O 27.º título paulista as curou. O Corinthians viveu, da noite de quarta-feira até a tarde de ontem, quatro dias que puseram um grupo vencedor à prova. A força para não sucumbir a uma queda na Libertadores veio, segundo todos no clube, da torcida. Aos que lotaram o Pacaembu, aos 800 que estiveram ontem na Vila, e aos 12 presos em Oruro, como mencionou o presidente Mário Gobbi.

“Quando vimos o que a torcida fez na quarta, nos reunimos e fechamos entre nós: daríamos o título paulista à torcida pelo desagravo que o Corinthians passou. Fomos eliminados na Libertadores jogando bola, saímos pelas circunstâncias que vocês sabem”, disse Gobbi.

Ele se referiu ao comportamento dos torcedores, que cantaram o hino do clube mesmo após a queda nas oitavas de final da Libertadores, marcada por erros de arbitragem.

Ao fim do jogo de ontem, jogadores e Tite foram em direção à torcida. O técnico, ovacionado, comemorou muito essa conquista – foi seu primeiro título paulista – e dedicou o troféu de campeão à Fiel. “Perdemos e não fomos derrotados (na quarta-feira). Para ganhar hoje (ontem) buscamos forças no fundo da alma. Mentalmente fomos fortes para superar uma adversidade”, disse.

Paulo André também dedicou o Paulistão aos torcedores e disse que esse título comprovou que o elenco deu a volta por cima. “Depois daquele baque, foi muito difícil elevar o moral, ficar concentrado e ser campeão em cima do Santos.”

Havia mesmo temor dentro do clube de que a maneira como o time foi eliminado na Libertadores, a frustração, interferisse na final. Se o título não viesse seria um golpe muito duro para um grupo que conquistou tudo. “Foi difícil reconstruir os cacos”, admitiu Ralf.

O Paulista “fecha a conta” de um elenco que venceu o Brasileiro (2011), a Libertadores e o Mundial (2012) – todos com Tite à frente do time. “O que falta mais ganhar? Fale um título que mando buscar”, bradava o presidente Gobbi. “É muito difícil ser campeão, sangra na pele.”

Os próximos passos desse time são o Campeonato Brasileiro – a estreia será sábado, contra o Botafogo, no Pacaembu –, a Copa do Brasil e a Recopa – que só vale pela rivalidade com o São Paulo. “Quando você atinge um título mundial, teu padrão de exigência sobe, aí você sai de uma Libertadores e vai disputar uma final como essa. Tem de ter capacidade de regeneração, tem de ter alma”, afirmou Tite.

O técnico garantiu que fica pelo menos até dezembro e que o Corinthians vai brigar por esses títulos. A prioridade é a classificação para a Libertadores de 2014, seja sendo campeão da Copa do Brasil ou ficando entre os primeiros no Brasileirão.

Não perder jogadores como Paulinho, o que é muito difícil, será um problema para Tite. Mas, por outro lado, haverá tempo para o treinador recuperar um jogador que foi contratado para ser a estrela e virou um coadjuvante: Alexandre Pato. “O que importa é ser campeão, não importa se estou na reserva”, disse o atacante que custou R$ 40 milhões.

Outro trunfo do treinador, o meia Renato Augusto, que vinha bem até se machucar, será um reforço importante nessa caminhada pelo hexacampeonato brasileiro.