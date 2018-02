Corinthians defende a melhor campanha na Copa São Paulo Dono da melhor campanha da 38.ª edição da Copa São Paulo de Juniores, o Corinthians enfrenta o Cruzeiro nesta terça-feira, às 16 horas, no Estádio Hermínio Ometto, em Araras, pela segunda fase da competição. Em caso de empate no tempo normal, a vaga às oitavas-de-final será definida nos pênaltis. Na primeira fase, o clube do Parque São Jorge somou três vitórias em três jogos, com 16 gols marcados e apenas um sofrido. O retrospecto, porém, não ilude o técnico Jorge Saran. "Esqueçam a primeira fase. Começa tudo de novo. Agora é uma nova competição. Nessa fase não vai ter placar elástico. Se vencermos os cinco jogos por 1 a 0, estarei satisfeito?, afirmou. Adversário do Corinthians, o Cruzeiro terminou a primeira fase com sete pontos e também está invicto. O vencedor deste confronto irá enfrentar o time que passar da partida entre Vitória e Juventude. Em outro jogo desta terça-feira, o Santos enfrenta o Paraná às 21 horas, no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara. Os santistas conseguiram cinco pontos na primeira fase e só garantiram a vaga por ter melhor saldo de gols que a Ferroviária. Já o time paranaense somou sete pontos. Nas oitavas-de-final, o vencedor irá enfrentar Goiás ou Atlético-MG. Outras oito partidas serão disputadas nesta terça-feira. E os outros classificados para as oitavas-de-final serão definidos nas seis partidas de quarta. Confira a programação dos jogos da segunda fase: Terça-feira 11h - Goiás x Atlético-MG 14h - Vitória x Juventude 14h - Coritiba x Barueri 14h - Ponte Preta x América-MG 14h - Bahia x América-SP 14h - Porto-PE x Guarani 14h - Atlético-PR x Taubaté 16h - Cruzeiro x Corinthians 19h - São José x Comercial-SP 21h - Paraná x Santos Quarta-feira 11h - São Bento x São Carlos 14h - Vila Nova-GO x Internacional 14h - São Bernardo x Figueirense 14h - Juventus x Botafogo 16h - São Paulo x Rio Branco-SP 21h - Fluminense x Londrina